قانونيون: ميليشيا الحوثي تستغل القضاء ضد خصومها

أسباب استغلال القضاء

وأرجعت العلواني، في حديث لـ"إرم نيوز"، أسباب تمادي ميليشيا الحوثيين باستخدام القضاء للإجهاز على معارضيها ومناوئيها، لعدة أسباب، حيث قالت: "ذلك يدل على عدم الوقوف بقوة تجاه تلك الجماعة ومحاسبتها، لما ترتكبه من جرائم ضد الإنسانية، كما إن تراخي المجتمع الدولي مع ما ترتكبه من أفعال، جعلها تتمادى بشكل كبير، خصوصًا وأن اليمن ما زال في فترة حرب، وكان لا بدَّ من الوقوف على ما ترتكب من جرائم بحق المواطنين، باستخدام سلطة القضاء في مناطق سيطرتها".

وبحسب العلواني، فإن مجلس القضاء الشرعي، قد أصدر في الـ29 من ديسمبر من العام 2019، القرار رقم 38 لذلك العام، والذي يؤكد عدم التعامل مع الأحكام الصادرة من المحاكم المتواجدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لافتةً إلى أن: "الأمر المؤسف فيما يخص أحكام الإعدام فإن أغلبها قد تم تنفيذه، وما زالت مستمرة في المحاكمات والتنفيذ".

ولفتت العلواني، إلى أنه "في حال استعادت الشرعية حكمها للبلاد بشكل كامل، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، سيكون لمجلس القضاء كلمته تجاه تلك الأحكام غير العادلة، والتصرف حيالها وفق القانون، حتى تعود شوكة ميزان العدالة لوضعها الصحيح".

تطويع الناس وترهيبهم

بدوره، عد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل في الحكومة اليمنية الشرعية القاضي نبيل المنحمي، أن الأحكام الصادرة عن المحاكم في مناطق الحوثيين، "أحكامٌ منعدمة".

وأشار إلى أنه: "في أي زمان ومكان في مثل هذه الحالة (سيطرة عصابة على جزء معين من الدولة)، فهي تعمل على إلصاق مثل تلك التهم لإجبار الناس وتطويعها وترهيبها، بحيث تضمن الخضوع والخنوع لأوامرها، وهو ما يشبه ما قامت به عناصر داعش والقاعدة اثناء سيطرتها على أجزاء من الدول، وكذلك يشبه ما تقوم به ايران الراعي لتلك الميليشيات".