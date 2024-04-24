مصدر عراقي: أردوغان حصل على ضوء أخضر من بغداد لعملية عسكرية ضد "PKK"

وأشار إلى أن "العراق استبق الزيارة باعتبار حزب العمال الكردستاني حزبًا محظورًا؛ بهدف إخلاء مسؤوليته عن استهداف تركيا لعناصر الحزب في شمال العراق".

وتوقع أن "تشن تركيا عمليتها العسكرية خلال تموز المقبل، بعد أن حصلت على موافقة أولية من الحكومة العراقية مقابل تطمينات تركية بالانسحاب بعد انتهاء العملية، وإنشاء الحاجز الأمني على حدود البلدين".

الجدير ذكره أن الرئيس التركي زار العراق خلال الأسبوع الجاري، حاملاً معه العديد من الملفات الأمنية والاقتصادية، فيما وقَّع مع الجانب العراقي أكثر من 26 اتفاقية ومعاهدة على الأصعدة كافة.