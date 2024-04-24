مصدر عراقي: أردوغان حصل على ضوء أخضر من بغداد لعملية عسكرية ضد "PKK"
أحمد عبد
كشف مصدر حكومي رفيع المستوى عن حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الضوء الأخضر من العراق لشن عملية عسكرية واسعة النطاق؛ لملاحقة حزب العمال الكردستاني (PKK) شمال البلاد.
وقال المصدر، لـ"إرم نيوز"، إن "الملف الأمني أخذ حيزًا واسعًا من المباحثات العراقية التركية خلال زيارة الرئيس التركي للعراق".
وأضاف أن "هدف أردوغان الأول هو حصوله على ضوء أخضر من الحكومة العراقية لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق لملاحقة حزب العمال الكردستاني في عمق الأراضي العراقية شمال البلاد، مقابل العديد من الاتفاقيات المائية والاقتصادية".
وأشار إلى أن "العراق استبق الزيارة باعتبار حزب العمال الكردستاني حزبًا محظورًا؛ بهدف إخلاء مسؤوليته عن استهداف تركيا لعناصر الحزب في شمال العراق".
وتوقع أن "تشن تركيا عمليتها العسكرية خلال تموز المقبل، بعد أن حصلت على موافقة أولية من الحكومة العراقية مقابل تطمينات تركية بالانسحاب بعد انتهاء العملية، وإنشاء الحاجز الأمني على حدود البلدين".
الجدير ذكره أن الرئيس التركي زار العراق خلال الأسبوع الجاري، حاملاً معه العديد من الملفات الأمنية والاقتصادية، فيما وقَّع مع الجانب العراقي أكثر من 26 اتفاقية ومعاهدة على الأصعدة كافة.