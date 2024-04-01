هل فاقمت "الاستخبارات الأمريكية" من استهداف المدنيين في غزة؟

أفادت قناة إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن العمليات الاستخباراتية التي كثفتها الولايات المتحدة، في سماء غزة، من أجل تحديد موقع الرهائن الإسرائيليين قد تكون ساهمت بتفاقم استهداف المدنيين في القطاع.

وتهدف العمليات الأمريكية، وفق تقرير لقناة "الآن 14" العبرية، إلى جمع معلومات عن قادة الذراع العسكرية لحركة حماس، ومنع تسلل عناصر حماس للمستوطنات الإسرائيلية في المستقبل.

أهداف العمليات

وذكرت القناة أن العمليات الأمريكية لجمع المعلومات الاستخبارية في القطاع بدأت منذ 6 أشهر، عقب هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة.

وأشارت إلى أنها ركزت على تحديد مواقع قادة الذراع العسكرية للحركة؛ بغرض مساعدة الجيش الإسرائيلي على العثور عليهم وعلى مواقع احتجاز الأسرى الإسرائيليين.