هل يعيد الإفراج عن مروان البرغوثي تشكيل المشهد السياسي الفلسطيني؟

وانتظم البرغوثي في صفوف حركة فتح، وقاد الحركات الطلابية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، غير أن مشاركته في الانتفاضة الثانية وعلاقاته المزعومة بكتائب الأقصى، أدَّت إلى سجنه وإدانته لاحقًا في عام 2004 لتورطه في خمس جرائم قتل.

من زنزانته يدعو لإقامة دولة فلسطينية

"رغم دعمه للمقاومة السلمية، لم ينبذ البرغوثي العنف كوسيلة لإنهاء الاحتلال، ودعا إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل"، وفقًا للصحيفة.

ومن زنزانته، لعب دورًا محوريًّا في السياسة الفلسطينية، إذ تشير الرسائل التي كتبها من السجن، والتي تم تهريب بعضها إلى الخارج، إلى أنه تخلى عن فكرة أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل يمكنها أن تحقق السلام، كما اتهم إسرائيل باستخدام المفاوضات كغطاء لتعزيز مشروعها الاستعماري.

وأشارت الصحيفة إلى أن تطلعات البرغوثي السياسية تصطدم بسياسات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يمنع إجراء الانتخابات، ويقوم بتوطيد سلطته داخل أجهزة السلطة الفلسطينية؛ ما يعقد طريق البرغوثي نحو القيادة.

وختمت الصحيفة قائلة: "رغم شعبيته ومقدرته على إحداث تغيير جذري في السياسة الفلسطينية، فإن إطلاق سراح البرغوثي يبدو غير مرجح، إذ لم تبد إسرائيل أي استعداد لإطلاق سراحه، حتى أنها رفضت إدراجه في عمليات تبادل أسرى سابقة".