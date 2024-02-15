"يحرك الشارع من محبسه".. إسرائيل تعزل البرغوثي في الانفرادي

نقلت إدارة السجون الإسرائيلية القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، من محبسه في سجن عوفر بالمنطقة الوسطى إلى سجن آخر غير معلوم، وفق صحيفة "معاريف" العبرية التي قالت إن الأسير اتهم بـ"إحداث زخم" للتظاهر في الضفة الغربية، من داخل السجن عبر قنوات مختلفة.

وذكرت الصحيفة أن "مصلحة السجون توصلت لمعلومات بأن البرغوثي، (الذي يقضي 5 عقوبات بالسجن المؤبد) يحرك الشارع في الضفة الغربية، بغية الوصول إلى انتفاضة ثالثة".

وكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عبر حسابه على منصة إكس، أنه "سعيد بقيام مصلحة السجون بتطبيق سياسات في غاية الوضوح تجاه المخربين في السجون الإسرائيلية"، على حد وصفه.

وأضاف أنه "لن يُسمَح بعد الآن للمعتقلين الفلسطينيين بإدارة الأمور من داخل السجون الإسرائيلية".