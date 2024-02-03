8 آلاف فلسطيني تحت الأنقاض.. روايات قاسية لأهاليهم من قلب حرب غزة (صور)

تكتب الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة قصصا مأساوية جديدة، لأشخاص ما زالوا ينتظرون أمام ركام منازلهم التي دمرتها القنابل منذ أسابيع، لإخراج جثث عائلاتهم من تحت الأنقاض، بعدما تعذر إنقاذهم لانعدام الإمكانيات في القطاع الفلسطيني.

وتقول التقارير الصادرة عن وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة إن عدد المفقودين الذين ما زالوا تحت الأنقاض بلغ حوالي 8 آلاف شخص، لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من انتشالهم من بين الركام؛ بسبب ضعف الإمكانيات المتاحة، وعدم توفر المعدات اللازمة.

أحد هؤلاء الأشخاص هو الفلسطيني جمال بدوي الذي ما زال ينتظر إخراج طفله عمر من تحت الأنقاض في رفح، بعد قصف منزله قبل 40 يوما.

ويقول بدوي، لـ"إرم نيوز": "بلغني خبر قصف منزلي وأنا في الخارج، في البداية اعتقدت أن المنزل قد تضرر بسبب قصف مجاور كونه لا علاقة لي بالتنظيمات العسكرية، وعدت بسرعة البرق إلى حي الجنينة في مدينة رفح، ويا ليتني لم أعد".

وأضاف بدوي : "وجدت البيت مدمرًا بالكامل وأعداد كبيرة من المواطنين قد تجمهرت، وطواقم الإسعاف والدفاع المدني تملأ المكان في حالة من الفوضى، لدرجة أنني اعتقدت أنه ليس بيتي من هول المنظر".