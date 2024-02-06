مصادر "إرم نيوز" تكشف سبب الضربات الجديدة على الحوثيين

كشفت مصادر عسكرية يمنية لـ"إرم نيوز"، عن أن الضربة العسكرية الأمريكية البريطانية، التي نُفّذت يوم أمس الإثنين، في محافظة الحديدة، استهدفت "زورقًا حوثيًّا، كان في طريقه لنقل قطع غيار لصواريخ في إحدى الجزر القريبة".

وقالت المصادر: "عناصر تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية كانت تعتزم نقل قطع غيار صواريخ، لإحدى الجزر القريبة، والتي يستخدمها الحوثيون لتوجيه ضرباتها واستهداف البوارج والسفن التجارية، المارة في البحر الأحمر ومنفذ مضيق باب المندب".

وأضافت: "استهدفت بارجة أمريكية عائمة في البحر الأحمر، عبر إطلاق صاروخين نوع (توماهوك)، الزورقَ، ما أدّى إلى تفجيره بالكامل، ومقتل نحو 3 من العناصر الحوثية".

وأعلنت مصادر يمنية، في وقت سابق، عن وقوع ضربات عسكرية، نفذتها المقاتلات الأمريكية والبريطانية، استهدفت معاقل الحوثيين العسكرية في منطقة "الكثيب" غرب محافظة الحديدة، أسفرت عن وقوع ضحايا، حيث شوهِد عددٌ من أصحاب الدراجات النارية وهم يقومون بنقلهم إلى المستشفيات القريبة لإسعافهم، كما هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع المُستهدَف، وفق روايات شهود عيان.