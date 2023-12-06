رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله بوتين
رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله بوتين(وام)

بوتين: العلاقات الروسية الإماراتية وصلت إلى مستوى غير مسبوق

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين روسيا والإمارات وصلت إلى مستوى غير مسبوق.

وأضاف بوتين في تصريحات تلفزيونية أن الوضع في أوكرانيا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيكونان من بين موضوعات النقاش بين الجانبين.

ويزور بوتين الإمارات والسعودية في جولة خارجية نادرة. وسيجري أيضا محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تتناول النفط وأوبك+ والصراعين في غزة وأوكرانيا.

رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله بوتين
"النفط وغزة".. أبرز ملفات زيارة بوتين للإمارات والسعودية
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