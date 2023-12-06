"النفط وغزة".. أبرز ملفات زيارة بوتين للإمارات والسعودية

يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإمارات والسعودية، اليوم الأربعاء حيث من المقرر أن يعقد محادثات مع مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي قبل أن يتجه إلى السعودية، حيث يعقد أول لقاء مباشر له مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، منذ أكتوبر 2019.

وذكرت وكالة "رويتزر" أن بوتين سيناقش قضايا النفط و"أوبك+"، إضافة إلى الحرب في كل من غزة وأوكرانيا.

وحسب الوكالة فإن الاجتماع بين بوتين وولي العهد السعودي، اللذين تنتج بلداهما 20 في المئة من النفط العالمي، تأتي بعد تراجع أسعار النفط على الرغم من تعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، أو المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، بزيادة خفض الإمدادات.

وذكر الكرملين أن المناقشات ستبحث التعاون في مجال الطاقة بما في ذلك مجموعة "أوبك+" التي يضخ أعضاؤها أكثر من 40 في المئة من النفط العالمي.