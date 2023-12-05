زيارة بوتين.. تتويج لمرحلة جديدة من العلاقات الروسية العربية

يحل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضيفًا على دولتين عربيتين، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، في أول زيارة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتغير خارطة التحالفات الدولية، ووجه العالم بالمطلق.

وتأتي الزيارة تتويجا لمرحلة جديدة من العلاقات الروسية العربية، فمن الجانب الروسي تسعى موسكو لتوطيد علاقاتها مع المنطقة، خاصة بعد أن اتخذت روسيا قرارها بالتوجه شرقا، وإنهاء صفحة الانفتاح على الغرب.

أما الجانب العربي، اتخذ الموقف المحايد الإيجابي في القضية الأوكرانية، وهو ما يدل بحسب مراقبين على نضوج عربي سياسي قد يحصد ثماره العرب قريبا.

وخلال العامين الماضيين مرت العلاقات العربية الروسية بمحطات كثيرة، خاصة التعاون بين موسكو وأبو ظبي وبين موسكو والرياض.

ويأتي ملف النفط على رأس المجالات الحيوية التي تشارك بها العرب والروس على مدار السنوات الأخيرة، ففي "أوبك +"، ظهر تنسيق كبير بين موسكو والرياض، لضبط أسعار النفط في السوق مع مراعاة المصالح الاقتصادية للدولتين، وهو ما أثر إيجابا على سوق النفط برأي العديد من خبراء الطاقة.

وبعيدا عن ملفات الاقتصاد، لعبت السعودية والإمارات دورا مهما في عمليات تبادل السجناء بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، ومن بينهم المواطن الروسي فيكتور بوت، الذي قضى عشر سنوات في سجن أمريكي شديد الحراسة.

ورغم الاصطفاف العالمي الذي توضحت معالمه بعد الحرب الروسية الأوكرانية، لم تشارك الدول العربية في العقوبات، وحاولت العواصم العربية أن تبقى على قاعدة التعاون مع الجميع، ما سمح لهم بتطوير التعاون مع روسيا دون الدخول في صراعات ومناكفات دولية.

وعلى إثر هذا استمرت كافة برامج التعاون العربي الروسي، وفقا للجداول الزمنية المحددة مسبقا، فعلى سبيل المثال قامت مصر وروسيا بصب الخرسانة للوحدتين الأولى والثانية من محطة الضبعة للطاقة النووية المصرية في شهري يوليو ونوفمبر على التوالي.

وفي ديسمبر الماضي، أجرت القوات البحرية المصرية والروسية مناورات بحرية مشتركة "جسر الصداقة - 5" في البحر الأبيض المتوسط.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، زار رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، موسكو، كما شارك المسؤولون العرب بشكل واسع وفعال في كافة المنتديات الاقتصادية والعسكرية والثقافية التي عقدت في روسيا خلال الأشهر العشرة الماضية.