البيت الأبيض يتهم حماس باستخدام مستشفى الشفاء لإدارة عملياتها العسكرية
قال البيت الأبيض إن لديه معلومات مخابراتية خاصة به تفيد بأن حماس تستخدم مستشفى الشفاء في غزة لإدارة عملياتها العسكرية، و"ربما لتخزين الأسلحة"، وأضاف أن ذلك الأمر "يشكل جريمة حرب".
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الذي صرح للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "لدينا معلومات تؤكد أن حماس تستخدم هذا المستشفى بالذات في القيادة والسيطرة"، وربما لتخزين الأسلحة.
وأضاف أن "أمريكا لديها معلومات عن استخدام حماس والجهاد الإسلامي المستشفيات في غزة لإخفاء العمليات واحتجاز الرهائن، وأن واشنطن تبحث بنشاط مع الشركاء في المنطقة مسألة الرهائن الذين تحتجزهم حماس".
وأردف أن "أفعال حماس لن تقلل من مسؤولية إسرائيل عن حماية المدنيين"، وأعرب عن ترحيب بلاده "بمساعدة الصين في ضمان حصول إسرائيل على الدعم، وإيصال المساعدات الإنسانية لمن يحتاجون لها".