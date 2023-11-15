البيت الأبيض يتهم حماس باستخدام مستشفى الشفاء لإدارة عملياتها العسكرية

قال البيت الأبيض إن لديه معلومات مخابراتية خاصة به تفيد بأن حماس تستخدم مستشفى الشفاء في غزة لإدارة عملياتها العسكرية، و"ربما لتخزين الأسلحة"، وأضاف أن ذلك الأمر "يشكل جريمة حرب".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الذي صرح للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "لدينا معلومات تؤكد أن حماس تستخدم هذا المستشفى بالذات في القيادة والسيطرة"، وربما لتخزين الأسلحة.