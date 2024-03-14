تونس.. 35 جريحا إثر انفجار ناجم عن تسرّب للغاز في شركة نفط
أصيب 35 شخصا بجروح أربعة منهم في حالة خطيرة، إثر انفجار ناجم عن تسرب للغاز وقع الخميس في شركة حكومية للنفط في الضواحي الجنوبية لتونس، وفق ما ذكرت الحماية المدنية وكالة فرانس برس.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة "حوالى الساعة 06:15 صباحا (بالتوقيت المحلي 05:15 تغ)، تسبب تسرّب غاز في انفجار قوارير غاز (للاستخدام المنزلي) ضمن شركة لاستغلال وتوزيع الغاز بالمنطقة النفطية بمدينة رادس بضواحي جنوب تونس.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية أنه تم نقل جميع المصابين من العاملين في هذه الشركة الذين يعانون من حروق من الدرجة الأولى والثانية، إلى المستشفى.
ولفت تريعة إلى أن أربعة منهم في العناية المركزة، دون إضافة تفاصيل أخرى.
من جانبها، أوضحت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في بيان صحافي، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع بمستودع للغاز تابع للشركة الوطنية لتوزيع النفط - عجيل في رادس.
وأضافت الوزارة أنه تم فتح تحقيق لمعرفة "ملابسات هذا الحادث"، من دون الإشارة إلى الأضرار المادية.
وشركة "عجيل" تحتل المرتبة الأولى في تونس في مجال توزيع المحروقات وتسويق المنتجات البترولية ومشتقاتها.
ولديها شبكة تضم أكثر من 250 محطة خدمة في البلاد.