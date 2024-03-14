تونس.. 35 جريحا إثر انفجار ناجم عن تسرّب للغاز في شركة نفط

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية أنه تم نقل جميع المصابين من العاملين في هذه الشركة الذين يعانون من حروق من الدرجة الأولى والثانية، إلى المستشفى.

ولفت تريعة إلى أن أربعة منهم في العناية المركزة، دون إضافة تفاصيل أخرى.

من جانبها، أوضحت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في بيان صحافي، أنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع بمستودع للغاز تابع للشركة الوطنية لتوزيع النفط - عجيل في رادس.

وأضافت الوزارة أنه تم فتح تحقيق لمعرفة "ملابسات هذا الحادث"، من دون الإشارة إلى الأضرار المادية.

وشركة "عجيل" تحتل المرتبة الأولى في تونس في مجال توزيع المحروقات وتسويق المنتجات البترولية ومشتقاتها.

ولديها شبكة تضم أكثر من 250 محطة خدمة في البلاد.