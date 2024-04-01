اعتقالات في عمّان.. وسياسيون أردنيون يطالبون بمحاسبة "المعتدين"

طالب سياسيون أردنيون، حكومة بلادهم "الضرب بيد من حديد لكل من يسعى إلى إحداث الفوضى أو التعدي على الممتلكات العامة ورجال الأمن العام"، في الأردن.

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت السلطات الأردنية خلال الأيام الأخيرة، اعتقال "عدد من مثيري الشغب والمعتدين على رجال الأمن العام والممتلكات العامة" في مخيم البقعة شمالي العاصمة عمّان.

كما نفذت أجهزة الأمن الأردنية، حملة اعتقالات بحق معتصمين احتشدوا أمام السفارة الإسرائيلية في عمّان، قالت إنهم "قاموا بشتم رجال الأمن العام والتعدي عليهم".

وقال أمين عام حزب تقدم وعضو مجلس الأعيان الأردني خالد البكار: "يجب أن نواجه بالقوة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن، فأمن الأردن واستقراره خط أحمر".

وأكد البكار لـ "إرم نيوز"، أن "موقف بلاده من الدفاع عن غزة لم تقدمه أي دولة، وهذا واجب الضمير تجاه أهل نلتقي معهم في الدم والقضية والمصير"، داعياً من وصفهم بـ"تجار الشعارات والهتافات"، إلى التوقف عن الإساءة لبلدهم.

فيما قال نقيب الأطباء الأسبق وعضو مجلس الأعيان الأردني زهير أبو فارس، إن "ما يجري من مهاترات في الشارع ومحاولات لبث الفتنة وجر البلد إلى الفوضى، لن تثني الأردني عن القيام بدوره وواجبه تجاه القضية الفلسطينية".

وأكد عضو مجلس النواب نواش القواقزة، أن "من يحاول إثارة الشغب والفوضى في الأردن سيلقى الصد والقوة، ويجب على أجهزة الدولة أن تجابههم بكل حزم وردع".

وكذلك قال عضو مجلس النواب بلال المومني، إن "ما يجري من محاولات للتشكيك بدور الأردن، لا يلتفت له أبناء الشعب الأردني، وسوف نواصل دورنا وواجبنا في دعم أهل غزة".