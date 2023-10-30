مؤرخ إسرائيلي: إسرائيل لا تمتلك خطة سياسية أو عسكرية محكمة

أعرب المؤرخ الإسرائيلي الأستاذ في جامعة براون في الولايات المتحدة عمر بارتوف، عن مخاوفه من عدم امتلاك إسرائيل خطة سياسية أو عسكرية محكمة، فيما يتعلق بالصراع الأخير مع حماس.

وفي مقابلة مع صحيفة لوموند، أدان بارتوف المتخصص في تاريخ المحرقة عمى الحكومة الإسرائيلية عن الوضع وردود الفعل في الجامعات الأمريكية بعد هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل، معربا عن شعور الصدمة والرعب من أعمال العنف، لا سيما ضد المدنيين، وينتقد أولئك الذين كان بإمكانهم منع مثل هذه الأعمال.

ولفت كذلك إلى عريضة بعنوان "الفيل في الغرفة" التي حذرت من قضية الاحتلال في إسرائيل ومحاولة الحكومة تقويض النظام القضائي.