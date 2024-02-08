مسجد الخالدي.. القذائف تحطم قلب غزة النابض بالروحانيات

لم تنج دور العبادة التي يحتضنها قطاع غزة من آلة الحرب الإسرائيلية التي طالت العشرات منها منذ 7 أكتوبر 2023، فأحالتها إلى أكوام من الركام والرماد.

بعض دور العبادة كـ"مسجد الخالدي"، الذي يقع شمال غرب مدينة غزة، شكّل أحد أبرز وأحدث معالم المدينة "الدينية"، كما كان مزارا للمصلين في الأوقات كافة، خاصة مع حلول شهر رمضان، بحسب الأناضول.

تصميمه العمراني المستوحى من العمارة العثمانية، وإطلالته على البحر الأبيض المتوسط، شكلا عاملا جذب للمصلين، خاصة في أوقات الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، وذلك قبل اندلاع الحرب.

ورغم أن الجيش الإسرائيلي استهدف هذا المسجد في ثاني أسابيع الحرب بشكل جزئي، إلا أنه أعاد استهدافه في وقت لاحق ليدمره بشكل كامل.

وكشف الانسحاب الإسرائيلي من بعض المناطق في الضواحي الشمالية الغربية لمحافظتي غزة وشمال القطاع، في 1 فبراير، للمرة الأولى منذ بدء عمليته البرية، عن حجم الدمار الذي طال المناطق السكنية والمعالم الدينية والبنى التحتية.

وفي 27 أكتوبر الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية شملت توغله في عدة مناطق وأحياء بمحافظتي غزة والشمال.

ومنذ منتصف ديسمبر الماضي، بدأ الجيش بالانسحاب التدريجي من مناطق بمحافظة شمال القطاع، ليتبعها في بداية يناير الماضي انسحابات جزئية من أحياء ومناطق بمحافظة غزة.

بينما أعاد توغله في بعض المناطق بمحافظتي غزة والشمال، منتصف يناير الماضي، لتنفيذ عمليات سريعة، حيث يغير أماكن التوغل بين الفينة والأخرى، فيما يتراجع بعد انتهاء عملياته إلى أماكن تموضعه قرب الأطراف الشرقية والشمالية من محافظة الشمال، والشرقية و"الجنوبية الغربية" بغزة.