وزير الخارجية السعودي: نأمل أن يقود حوار جدة إلى إنهاء الصراع بالسودان

رحب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، بوجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة للحوار، متمنيا أن يقود "حوار جدة إلى إنهاء الصراع بين الطرفين في السودان".

وقال بن فرحان، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "نرحب اليوم بوجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة للحوار حول الأوضاع في وطنهم.. ونأمل أن يقود هذا الحوار إلى إنهاء الصراع، وانطلاق العملية السياسية، وعودة الأمن والاستقرار إلى جمهورية السودان".