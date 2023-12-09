مسؤول إسرائيلي يدعو لدفن الأسرى الفلسطينيين شمال غزة أحياء
دعا نائب رئيس بلدية القدس أرييه كينغ، الجيش الإسرائيلي، إلى دفن مئات المدنيين الفلسطينيين الذين أسرهم أول من أمس الخميس 7 كانون الأول/ أكتوبر، ونُشرت لهم صور وهم شبه عراة، أثناء اقتيادهم لجهة مجهولة.
وأطلق في تغريدة على "X" (تويتر سابقًا)، ما لبثت منصة التواصل الاجتماعي أن حذفتها، باعتبارها "انتهاكًا لقواعد المجتمع"، أوصافًا مشينة مثل "النازيين" و"دون البشر" و"النمل"، كما يظهر بصورة متداولة لها.
ولم يتسنَّ لـ"إرم نيوز" الوصول إلى صفحة أرييه كينغ، فيما يبدو أن منصة "إكس" حذفتها أو أنه قام بإغلاق حسابه.
ويدعم كينغ، بشدّة، الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية، وطرد السكان الفلسطينيين منها.
أمس الجمعة، استنكرت ثلاث مؤسسات حقوقية فلسطينية هي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق، نشر الجيش الإسرائيلي صورًا ومقاطع فيديو لاعتقال عشرات السكان الفلسطينيين من شمال غزة، "وتعريضهم لأساليب حاطة بالكرامة"، بحسب وصفها في بيان مشترك.