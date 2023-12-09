مسؤول إسرائيلي يدعو لدفن الأسرى الفلسطينيين شمال غزة أحياء

دعا نائب رئيس بلدية القدس أرييه كينغ، الجيش الإسرائيلي، إلى دفن مئات المدنيين الفلسطينيين الذين أسرهم أول من أمس الخميس 7 كانون الأول/ أكتوبر، ونُشرت لهم صور وهم شبه عراة، أثناء اقتيادهم لجهة مجهولة.

وأطلق في تغريدة على "X" (تويتر سابقًا)، ما لبثت منصة التواصل الاجتماعي أن حذفتها، باعتبارها "انتهاكًا لقواعد المجتمع"، أوصافًا مشينة مثل "النازيين" و"دون البشر" و"النمل"، كما يظهر بصورة متداولة لها.