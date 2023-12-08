ميغان رايس تعتذر من رجال غزة لعرضها صورة معتقلين "عراة"

اعتذرت المؤثرة الأمريكية ميغان رايس، والتي أعلنت إسلامها قبل أسابيع قليلة، عن صور راجت العالم، لرجال من غزة بعد اعتقالهم من قبل الجيش الإسرائيلي وتصويرهم عراة.

ونشرت "رايس" الصورة عبر خاصية "ستوري" في حسابها في "انستغرام"، وقد أرفقتها بتعليق تعتذر فيه لـ"اضطرارها عرض صورة رجال من غزة، وهم بمثل هذا الموقف"، لافتة إلى أنها فعلت ذلك "كي لا ينسى العالم أو يتجاهل الفظائع التي حلت بهم".