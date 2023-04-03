مدينة السليمانية
مدينة السليمانية

تركيا تعلّق رحلاتها الجوية إلى مطار السليمانية في كردستان العراق

فريق التحرير
فريق التحرير

أعلنت السلطات المحلية في مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق اليوم الإثنين، أن الخطوط الجوية التركية علّقت رحلاتها الجوية باتجاه مطار السليمانية الدولي، بشكل مفاجئ.

مدينة السليمانية
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ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين في مطار السليمانية الدولي قولهم، إنهم "تلقوا رسالة بالبريد الإلكتروني من الخطوط الجوية التركية، مفادها أنها علقت جميع الرحلات الجوية باتجاه مطار السليمانية الدولي اعتبارا من هذه الليلة".

وأشار المسؤولون إلى أن "أسباب تعليق رحلات الخطوط الجوية التركية، غير معلومة حتى اللحظة، وأنهم خاطبوا الطرف التركي لمعرفة الأسباب، وموعد استئناف الرحلات".

العراق
كردستان العراق

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