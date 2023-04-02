كردستان العراق: اتفاق مبدئي مع بغداد لاستئناف صادرات النفط
قال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، إن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة الإقليم المتمتع بحكم شبه ذاتي بشمال البلاد توصلتا إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط من الشمال هذا الأسبوع.
وكتب لاوك غفوري مسؤول التواصل مع الإعلام الأجنبي في حكومة الإقليم على تويتر: "بعد عدة اجتماعات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط عبر (ميناء) جيهان هذا الأسبوع".
وتابع: "سيظل هذا الاتفاق ساريا إلى أن يصادق البرلمان العراقي على مشروع قانون النفط والغاز".
وكانت قد علقت ثلاث شركات نفطية على الأقل تعمل في إقليم كردستان العراق، إنتاجها من النفط أو خفضت معدلات الإنتاج يوم الأربعاء الماضي؛ عقب وقف تصدير النفط من خط أنابيب في شمال العراق.
وأُجبر العراق على تعليق نحو 450 ألف برميل يوميًا من صادرات الخام أو 0.5% من الإمدادات العالمية من إقليم كردستان، يوم السبت الماضي، عبر خط أنابيب يمتد من حقول نفط كركوك في شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي.
وأسهم التوقف في زيادة أسعار النفط في الأيام الماضية لتعود إلى قرابة 80 دولارًا للبرميل.