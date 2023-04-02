كردستان العراق: اتفاق مبدئي مع بغداد لاستئناف صادرات النفط

قال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، إن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة الإقليم المتمتع بحكم شبه ذاتي بشمال البلاد توصلتا إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط من الشمال هذا الأسبوع.

وكتب لاوك غفوري مسؤول التواصل مع الإعلام الأجنبي في حكومة الإقليم على تويتر: "بعد عدة اجتماعات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط عبر (ميناء) جيهان هذا الأسبوع".

وتابع: "سيظل هذا الاتفاق ساريا إلى أن يصادق البرلمان العراقي على مشروع قانون النفط والغاز".