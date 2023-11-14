رغم حديثها عن السيطرة على شمال القطاع.. هواجس "الهجوم المباغت" تؤرق إسرائيل

أعربت مصادر إسرائيلية عن قلقها من أن يجد الجيش نفسه وقد انقضت عليه حشود من مقاتلي حركة حماس في "حال استقرار قواته في مدينة غزة، وبدء مرحلة البحث عن الأنفاق والمخطوفين".

ورأت أن ما عدَّته إنجازًا دعائيًا جراء حصار مجمع الشفاء الطبي، بالمنطقة الغربية الوسطى من مدينة غزة، شمالي القطاع، قد يتبدد خلال تنفيذ المهمة الأساسية الأكثر خطورة التي تنتظر الجيش.

وذكرت صحيفة "زمان يسرائيل"، الثلاثاء، أن مجمع الشفاء الطبي "أصبح في بؤرة الاهتمام خلال الأيام القليلة الماضية، بوصفه آخر حصون حماس"، على حد زعمها.

وقالت إن الوضع الحالي أشبه بحصار كنيسة المهد إبان عملية "الدرع الواقي"، وهو الحصار الذي انتهى باتفاق بين الطرفين، سمح للمطلوبين بالمغادرة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد حاصرت كنيسة المهد، في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بزعم وجود فلسطينيين مشتبه بهم بداخلها، منذ مطلع نيسان/ أبريل إلى 10 آيار/ مايو 2002.