الحرب واحتمالاتها تثير الانقسامات في لبنان

يحكم إيقاع ثقيل الوطأة الوضع اللبناني وسط حال من القلق والخوف من الأحداث الأمنية المتوالية في الجنوب، ومن انزلاقها إلى حرب بمعنى الكلمة.

ووصف معارضو التعاطي الرسمي والحزبي مع هذه الأحداث بأنه "قاصر"، ودون آمال اللبنانيين.

واستوقفهم في هذا السياق إبداء المسؤولين، لا سيما رئيسي مجلس النواب والحكومة الحرص، تكرارًا، لا سيما في مواقفهم الأخيرة، على تأكيد التزام لبنان بالقرار الدولي 1701، معتبرين أن هذا الحرص "لا يعدو الكلام الإعلامي، وهو مجرد قفزة في الهواء".

وفي هذا السياق، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إنه إذا كان الرئيسان بري وميقاتي جادّين بهذا الموقف "عليهما أن يطلبا إذن من الجيش اللبناني الانتشار في منطقة عمل القوات الدولية، كذلك دعوة بقية المسلحين، سواء كانوا لبنانيين أو فلسطينيين، إلى الانسحاب من المنطقة".

ونص القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، العام 2006، في أعقاب "حرب تموز" في بعض بنوده، على وقف العمليات القتالية، وأيضًا على نشر الحكومة اللبنانية لقواتها المسلحة في الجنوب، بالتعاون مع قوات اليونيفيل، وإيجاد منطقة خالية من المسلحين بين الخط الأزرق ونهر الليطاني.