إعلان حوثي جديد باستهداف "العمق الإسرائيلي" بالطائرات المسيرة
أعلنت ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، مساء الأربعاء، إطلاق دُفعة جديدة من الطائرات المُسيّرة، استهدفت من خلالها -بحسب زعمها- أهدافاً عدة "في العمق الإسرائيلي".
وقال الحوثيون، عبر بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها الخاضعة لسيطرة الميليشيات، بأن دُفعة الطائرات المُسيّرة التي أطلقتها على مدار الساعات الماضية، كانت بأعداد كبيرة، ووصلت إلى أهدافها.
وذكر البيان، بأن الحوثيون، سيستمرون في تنفيذ العمليات العسكرية، وذلك عقب يوم واحد من تصريحات مماثلة أعلنها المتحدث العسكري باسم الميليشيا يحيى سريع وتُفيد بإطلاق الحوثيين دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والمجنحة، والطائرات المُسيّرة باتجاه أهداف مختلفة للقوات الإسرائيلية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الأربعاء، إطلاق صافرات الإنذار، في منطقة "إيلات"، جنوبي البلاد، جراء تسلل (طائرات معادية)، نوهت هيئة البث "كان"، بأنها انطلقت من اليمن.
ووفقاً لهيئة البث، فإنه قد تم التعامل معها، واعتراضها فوق أجواء البحر الأحمر، قبل أن تصل إلى مواقع وأهداف في إسرائيل.
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن الأربعاء، نشر سُفن عسكرية في البحر الأحمر، قال بإنها "تأتي في إطار تعزيز الجهود الدفاعية في المنطقة".