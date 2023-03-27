الساسة والعسكر يتسلمون مسودة الاتفاق النهائي بالسودان

وقال المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في بيان نشر على حساب العملية السياسية في السودان عبر"فيسبوك"، إن "مسودة الاتفاق ضمت 6 أجزاء، وهي الاتفاق السياسي النهائي الذي بني على الاتفاق الاطاري، والإعلان السياسي، والدستور الانتقالي، وخمسة بروتوكولات ملحقة تعتبر جزءا من الاتفاق".

وبحسب البيان "تضم البروتوكولات الملحقة نصوص توصيات مؤتمرات ورش العمل الأربع وورقة أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري".

وأضاف يوسف: "تم الاتفاق بين جميع الأطراف على تجميع الملاحظات حول المسودة حتى 29 آذار/ مارس، وإدماج توصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري فيها ليكون الاتفاق جاهزا بالكامل للتوقيع عليه مطلع أبريل المقبل بصورته النهائية".