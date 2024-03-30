اختطاف مهاجر في ليبيا وإرسال مقاطع تعذيبه لوالدته

تعرض مهاجر للتعذيب والجلد بشكل مروع، في مدينة "بني وليد" غرب ليبيا، بعد اختطافه من أجل الحصول على فدية مالية من عائلته.

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شاب عار مقيد من قدميه ومعلق في السقف وقد انهال عليه شخص ما بالضرب بواسطة مجرفة يدوية.

وقال ناشطون عبر منصات التواصل إن الشاب ضحية الواقعة، يدعى صموئيل هاريسون ويبلغ من العمر 29 عاماً.