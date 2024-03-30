اختطاف مهاجر في ليبيا وإرسال مقاطع تعذيبه لوالدته
تعرض مهاجر للتعذيب والجلد بشكل مروع، في مدينة "بني وليد" غرب ليبيا، بعد اختطافه من أجل الحصول على فدية مالية من عائلته.
وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شاب عار مقيد من قدميه ومعلق في السقف وقد انهال عليه شخص ما بالضرب بواسطة مجرفة يدوية.
وقال ناشطون عبر منصات التواصل إن الشاب ضحية الواقعة، يدعى صموئيل هاريسون ويبلغ من العمر 29 عاماً.
وتلقت والدة المختطف في شهر فبراير الماضي اتصالاً من خاطفيه لإبلاغها أنه محتجز لديهم في "بني وليد" مقابل فدية بقيمة 15 ألف دولار.
وأرسلوا لها مقاطع تعذيب لابنها مهددين بالتصعيد في حال عدم دفع الفدية، لكن الأم أبلغت شرطة بلادها من أجل إنقاذ ابنها لكن دون جدوى.
وأطلقت والدة المختطف حملة تبرعات عبر الإنترنت لجمع المبلغ الذي طلبه الخاطفون، لكنها لم تفلح في ذلك.