الأونروا: استعادة الخدمات الأساسية بمخيم جنين تحتاج 23 مليون دولار

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" نداء، اليوم الإثنين؛ للحصول على 23,8 مليون دولار أمريكي؛ بهدف تمويل استجابتها الطارئة متعددة القطاعات لاستعادة الخدمات الأساسية في مخيم جنين للاجئين.

ويأتي النداء الأممي، بحسب بيان أورده الموقع الرسمي للأمم المتحدة، في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في المخيم، استمرت لمدة يومين، وأسفرت عن مقتل 12 شخصًا، من بينهم 4 أطفال، وإصابة 140 آخرين.

وأجبرت العملية الإسرائيلية نحو 3,500 لاجئ فلسطيني على الفرار من منازلهم خلال العملية، التي طال ضررها حوالي 1000 منزل في المخيم الذي تعرضت بنيته التحتية لأضرار جسيمة، إذ أصاب الدمار 9 كيلومترات من شبكات المياه والصرف الصحي، وجرى تدمير نحو 4 كيلومترات من الطرق.