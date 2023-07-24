الأونروا: استعادة الخدمات الأساسية بمخيم جنين تحتاج 23 مليون دولار
أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا" نداء، اليوم الإثنين؛ للحصول على 23,8 مليون دولار أمريكي؛ بهدف تمويل استجابتها الطارئة متعددة القطاعات لاستعادة الخدمات الأساسية في مخيم جنين للاجئين.
ويأتي النداء الأممي، بحسب بيان أورده الموقع الرسمي للأمم المتحدة، في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في المخيم، استمرت لمدة يومين، وأسفرت عن مقتل 12 شخصًا، من بينهم 4 أطفال، وإصابة 140 آخرين.
وأجبرت العملية الإسرائيلية نحو 3,500 لاجئ فلسطيني على الفرار من منازلهم خلال العملية، التي طال ضررها حوالي 1000 منزل في المخيم الذي تعرضت بنيته التحتية لأضرار جسيمة، إذ أصاب الدمار 9 كيلومترات من شبكات المياه والصرف الصحي، وجرى تدمير نحو 4 كيلومترات من الطرق.
وبحسب البيان الأممي، خرج مركز "الأونروا" الصحي -الذي يُعتبر المركز الوحيد في المخيم- عن الخدمة؛ بعد أن تعرض إلى أضرار بالغة شملت أيضًا عدة مرافق تابعة لـ"الأونروا".
وقال آدم بولوكوس مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية: "نحن بحاجة إلى الدعم لاستعادة الخدمات الأساسية في مخيم جنين للاجئي فلسطين، ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم".
وبين أنه "بدأنا في تلقي التعهدات، بما في ذلك تعهد سخي للغاية من دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكننا بحاجة إلى المزيد من الأموال حتى نتمكن من استعادة الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية، والمعونات النقدية الطارئة والإيواء للأسر المتضررة"، مشددًا على ضرورة "معالجة احتياجات الصحة النفسية من خلال الدعم النفسي الاجتماعي للاجئي فلسطين والمستجيبين الأوائل".