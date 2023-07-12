لأول مرة منذ 18 عامًا.. الرئيس الفلسطيني يصل إلى جنين

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر اليوم الأربعاء، إلى محافظة جنين في زيارة رسمية تعتبر الأولى منذ 18عاما.

وكان في استقبال عباس في جنين، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وعدد من القيادات الفلسطينية، وأعضاء الحكومة، ومحافظ جنين، وقادة الأجهزة الأمنية، وممثلي الفعاليات والمؤسسات الرسمية والأهلية.

وتأتي زيارة عباس إلى جنين بعد أسبوع من الاجتياح الإسرائيلي للمدينة ومخيمها.

وسيتفقد الرئيس الفلسطيني أثار الدمار الذي خلفه الاجتياح الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن يدلي عباس بخطاب رسمي من ساحة مخيم جنين.