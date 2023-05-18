الأردن يدعو لرفع العقوبات الدولية عن سوريا
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، حقيقة لا يمكن تجاهلها.
وأضاف الصفدي في حديث لقناة "الإخبارية السورية": "يجب أن نعمل معاً من أجل إطلاق الخطوات الإيجابية التي تساعدنا في حديثنا مع المجتمع الدولي في التدرج في رفع العقوبات، وهذا يتطلب أن نتعاون جميعاً، وأن نتخذ خطوات عملية تضعنا على طريق الحل".
وتابع الصفدي، أن "هناك رؤى واضحة فيما يتعلق بالأزمة السورية التي طالت وأنتجت كوارث على الشعب السوري الشقيق والمنطقة برمتها، وأنه لا بد من التحرك بطريقة عملية لإنهائها، لمعالجة كل ما سببت وتسببه من معاناة للشعب السوري، ومن انعكاسات سلبية على منطقتنا".