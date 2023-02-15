أول زيارة لمسؤول أردني منذ 2011.. الصفدي يصل سوريا ويلتقي الأسد
وصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد ووزير خارجيته فيصل المقداد.
تأتي الزيارة للتعبير عن تضامن الأردن في مواجهة تبعات الهزات الأرضية وبحث تقديم الدعم اللازم، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "بترا".
وتعد هذه أول زيارة رفيعة المستوى من نوعها لوزير أردني منذ بدء الصراع في سوريا، وسيتوجه الصفدي في وقت لاحق إلى تركيا لبحث الأوضاع بعد الزلزال.
ويستمر الأردن في إرسال المساعدات إلى سوريا وتركيا، تنفيذا لتوجيهات عاهل البلاد، حيث وصلت اليوم طائرة مساعدات إلى سوريا، التي تتواصل المساعدات البرية إليها من الأردن.
وأعلنت الوكالة السورية الرسمية أن الطائرة الأردنية التي وصلت إلى مطار دمشق الدولي حملت على متنها 12طناً من المساعدات الطبية للمتضررين جراء الزلزال.