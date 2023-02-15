أول زيارة لمسؤول أردني منذ 2011.. الصفدي يصل سوريا ويلتقي الأسد

ويستمر الأردن في إرسال المساعدات إلى سوريا وتركيا، تنفيذا لتوجيهات عاهل البلاد، حيث وصلت اليوم طائرة مساعدات إلى سوريا، التي تتواصل المساعدات البرية إليها من الأردن.

وأعلنت الوكالة السورية الرسمية أن الطائرة الأردنية التي وصلت إلى مطار دمشق الدولي حملت على متنها 12طناً من المساعدات الطبية للمتضررين جراء الزلزال.