محللون: تحصين "محور نتساريم" يؤكد طول أمد حرب غزة

رأى خبراء ومحللون أن إنشاء جدار إسمنتي على جانبي طريق محور نتساريم دليل على طول أمد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكشفت مصادر مطلّعة لـ"إرم نيوز" أن الجيش الإسرائيلي شارف على الانتهاء من بناء الجدار بارتفاع 10 أمتار على جانبي طريق محور نتساريم من منطقة جحر الديك شرقًا، حتى شارع الرشيد ومنطقة الزهراء غربًا.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، بأن الجيش الإسرائيلي قام في وقتٍ سابق بتدمير مناطق سكنية كاملة من أجل إعادة بناء محور ومستوطنة نتساريم.

وقام الجيش في هذا الإطار بإزالة منطقتي الزهراء والمغراقة غربًا إلى جانب أجزاء من شمال مخيم النصيرات، وكذلك الأمر في منطقة جحر الديك.

وقال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية الدكتور رائد موسى، إن شروع الجيش الإسرائيلي ببناء هذا الجدار يؤدي إلى شطر قطاع غزة بشكل تام، ويجبر المواطنين على التنقل من البوابات التي يفرضها الجيش وبإذن وتصريح وتدقيق منه.

وأضاف موسى في حديث لـ "إرم نيوز" أنه من ناحية عسكرية يوفر هذا للجيش الإسرائيلي فرصة دائمة لإطلاق النار على كل من يحاول الاقتراب من الجدار، أو تجاوزه بكل ظروف العمليات الحربية.

وأوضح، أنه حتى لو تم التوصل لهدنة أو وقف إطلاق نار، فإن وجود الجدار يبقي الفرصة للجيش للتعامل معه كخط دفاعي يمنع الاقتراب منه أو تجاوزه، كما أن بناء الجدار يمهد لسيطرة عسكرية طويلة الأمد في القطاع.

وبيّن موسى أنه "يبدو من الصعب أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من غزة دون اتفاق سياسي يوفر كل الضمانات الأمنية المطلوبة".

واستدرك بالقول إن "الجيش الإسرائيلي من المعلوم عنه أنه يشيد الإنشاءات الدفاعية والتحصينات بسخاء حتى لو كانت حاجته إليها لفترة مؤقتة محدودة، وحتى الآن من المستبعد أن يكون وجوده داخل غزة لفترة قصيرة".