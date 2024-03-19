سفينة مساعدات ثانية تغادر قبرص إلى غزة خلال أيام

أعلنت السلطات القبرصية، اليوم الثلاثاء، أن سفينة مساعدات ثانية ستغادر لارنكا "خلال الأيام المقبلة" إلى غزة، في وقت بدأ في القطاع المحاصر، توزيع المساعدات التي نقلتها سفينة أولى تابعة لمنظمة غير حكومية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم الحكومة، كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، قوله للصحفيين: "يجب أخذ عوامل معينة بالاعتبار، لاسيما الأحوال الجوية التي يجب أن تكون مواتية لمغادرة السفينة الثانية".

وتوقع أن تبحر السفينة "خلال الأيام المقبلة"، موضحًا أنه تم تحميل الشحنة على متنها وإجراء أعمال التدقيق اللازمة.

وقال المتحدث إنه من المقرر أن يعقد في قبرص يوم الخميس المقبل، اجتماع يشارك فيه ممثلو 40 دولة من أجل "ضمان التنسيق اللازم لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية المخصصة للسكان المدنيين في غزة وضمان استمرارية هذا التدفق".

وكانت سفينة أولى قد وصلت إلى غزة، يوم الجمعة الماضي، وبدأ توزيعها عن طريق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في شمال القطاع المحاصر، على ما أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشن".

وفُتح الممر الإنساني البحري من قبرص، أقرب دول الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة، لمواجهة نقص المساعدات التي يتمّ إدخالها برًا إلى القطاع.

لكن المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية تؤكد أن إرسال المساعدات عن طريق البحر أو إلقائها من الجو لا يمكن أن يحل محل الطرق البرية.