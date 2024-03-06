حماس تؤكد مواصلة التفاوض للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

"أمريكا شريكة"

بدوره، اتهم القيادي في حركة "حماس" عزت الرشق، الأربعاء، الإدارة الأمريكية بأنها شريكة في حرب "الإبادة" التي تشنّها إسرائيل على غزة منذ 5 أشهر، معتبرةً أن إنزال بعض المساعدات الإغاثية على القطاع "لن يجمّل صورتها".

جاء ذلك في منشور عبر منصة "تيليغرام"، ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، زعم فيها أن "الأمر حاليا في يد حماس، والإسرائيليون يتعاونون، وقد تم تقديم عرض معقول، وسنرى ما سيحدث في غضون أيام قليلة".

وقال الرشق، إن الإدارة الأمريكية ورئيسها بادين شخصيًا "شريكة شراكة كاملة للاحتلال الصهيوني في حرب الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها شعبنا في قطاع غزة".

وشدد على أن "إنزال بعض المساعدات الإغاثية لن يجمّل صورتَها (الإدارة الأمريكية) الملطخة بدماء شعبنا"، وفقا لوكالة "الأناضول".

وخاطب الرشق بايدن والإدارة الأمريكية بالقول، إن "الأهم الآن هو أن توقفوا تزويد جيش الاحتلال النازي بالسلاح والقذائف والصواريخ التي تنهال على رؤوس أهلنا العزل".

وطالبهم أيضا بأن "يوقفوا رفع أيديهم بالفيتو في وجه العالم كله، لإعطاء الاحتلال الغطاء لمواصلة جرائم الإبادة بحق شعبنا".

وكانت تقارير إعلامية أمريكية كشفت في وقت سابق الأربعاء، أن الولايات المتحدة وزّعت مسودة مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق نار مؤقت مدته 6 أسابيع في غزة، يشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بالقطاع.