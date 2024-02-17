مصر تنفي مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء
نفت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، اليوم الجمعة، نفيا قاطعا مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.
جاء ذلك بعد أن ذكرت بعض وسائل الإعلام الدولية، قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر ضياء رشوان مساء الجمعة، على أن "موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصا للأراضي المصرية".
وتابع "لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين، وهو ما أوضحت كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة".