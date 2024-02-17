مصر تنفي مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

نفت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، اليوم الجمعة، نفيا قاطعا مزاعم مشاركتها في عملية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.

جاء ذلك بعد أن ذكرت بعض وسائل الإعلام الدولية، قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة.