الأمم المتحدة: تدفق لاجئين فلسطينيين إلى سيناء "كارثة"

قال فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، إن تدفق لاجئين فلسطينيين من رفح بغزة إلى سيناء بمصر سيكون بمثابة كارثة، ولفت إلى أن السلطات المصرية أوضحت أنه يتعين مساعدة الناس داخل القطاع.

وقال جراندي لـ"رويترز"، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "ستكون كارثة على الفلسطينيين، كارثة على مصر، وكارثة على مستقبل السلام".