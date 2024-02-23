الخوف من القصف يحرم الغزّيين أداء صلاة الجمعة (صور)

ويضيف الطناني لـ"إرم نيوز": "في منطقتنا دمرت الطائرات الإسرائيلية جميع المساجد وحوّلتها إلى ركام وتعرضت المنازل المجاورة إلى أضرار جسيمة، وأصبحنا لا نعتمد على صوت الأذان للصلاة في بيوتنا؛ لأنه غير موجود أصلًا بسبب تدمير المساجد".

من جانبه، قال جمال الطويل من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة: "في الأسبوع الأول للحرب جرى قصف أحد المساجد المجاورة لبيتنا نهار يوم الجمعة ودون سابق إنذار ما أدى إلى إصابة عدد من الجيران بجروح خطيرة، ومنذ ذلك اليوم تم حرماننا من أداء صلاة الجمعة في المسجد".

وتابع الطويل في حديث لـ"إرم نيوز"، وفي مسجد مجاور آخر، درجت العادة أن يتم قصفه في كل حرب؛ ما اضطر القائمين عليه لإقفال بابه خوفًا من ارتياده من قبل المصلين وقصفهم بداخله.