الخوف من القصف يحرم الغزّيين أداء صلاة الجمعة (صور)
لم تسلم دور العبادة في قطاع غزة بشقيها الإسلامي والمسيحي من استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية والتي دمّرت الكثير من المساجد؛ مما أدى لتشكل حالة من الخوف لدى المصلين منعتهم من أداء صلواتهم وخاصة الجمعة.
يقول محمد الطناني من مخيم جباليا، "منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم أقم بأداء الصلوات في المسجد بما فيها صلاة الجمعة؛ بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على المساجد وخوفًا من استهدافه ونحن بداخله".
ويضيف الطناني لـ"إرم نيوز": "في منطقتنا دمرت الطائرات الإسرائيلية جميع المساجد وحوّلتها إلى ركام وتعرضت المنازل المجاورة إلى أضرار جسيمة، وأصبحنا لا نعتمد على صوت الأذان للصلاة في بيوتنا؛ لأنه غير موجود أصلًا بسبب تدمير المساجد".
من جانبه، قال جمال الطويل من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة: "في الأسبوع الأول للحرب جرى قصف أحد المساجد المجاورة لبيتنا نهار يوم الجمعة ودون سابق إنذار ما أدى إلى إصابة عدد من الجيران بجروح خطيرة، ومنذ ذلك اليوم تم حرماننا من أداء صلاة الجمعة في المسجد".
وتابع الطويل في حديث لـ"إرم نيوز"، وفي مسجد مجاور آخر، درجت العادة أن يتم قصفه في كل حرب؛ ما اضطر القائمين عليه لإقفال بابه خوفًا من ارتياده من قبل المصلين وقصفهم بداخله.
وأضاف، أفتقد بشدة أداء صلاة الجمعة في المسجد والاستماع إلى الخطبة التي تعزز من قيم الإسلام لدينا، وتقوي أواصر وترابط العلاقات في المجتمع، لا سيما مع اجتماع المئات من أهالي الحي والجيران داخل المسجد وقت الصلاة.
وتابع، نحن اليوم في الأسبوع الواحد والعشرين للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ ما يعني أننا حرمنا لـ21 مرة من أداء صلاة الجمعة في المسجد في استهداف واضح للشعائر الدينية ودور العبادة التي تتمتع بحصانة دولية.
وعلّق رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده قائلًا: "إن إسرائيل استهدفت عشرات دور العبادة من مساجد وكنائس في قطاع غزة في إطار حربها المستمرة للشهر الخامس على التوالي في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولقوانين الحرب وأعرافها".
وأضاف عبده لـ"إرم نيوز" أن قرابة 190مسجدا دمرت بشكل كلي في هجمات إسرائيلية، فيما تضرر 270 آخرين، بما يمثل نحو 35٪ من إجمالي المساجد في قطاع غزة، فضلا عن تضرر 3 كنائس تاريخية في مناطق متفرقة من القطاع.
وأشار إلى أن المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على "أنه لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين بما يشمل حريته في أن يدين بدين ما، واعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة".
وشدد عبده على أن القوانين والمواثيق الدولية تحظر استهداف دور العبادة في الحروب وتندرج في إطار تعزيز لغة الكراهية الدينية المتزايدة التي تتم تغذيتها من حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية الحالية والتي وفرت غطاءً للإفلات من العقاب أمام الهجمات ضد الفلسطينيين.
ودعا الأمم المتحدة والمقرر الخاص بحرية الدين أو المعتقد، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه حماية دور العبادة والأماكن المقدسة في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، ومحاسبتها على هجماتها العشوائية وغير المتناسبة من حيث تأثيرها على المدنيين والأعيان المدنية باعتبار ذلك يشكل جرائم حرب.