مسؤول فلسطيني لـ "إرم نيوز": إسرائيل وضعت دور العبادة ضمن أهدافها في غزة
كشف مسؤول في الأوقاف الفلسطينية قيام القوات الإسرائيلية باستهداف المساجد ودور العبادة، ضمن الحرب التي تشنها منذ نحو شهرين على قطاع غزة.
واستهدفت الطائرات الإسرائيلية، فجر الجمعة، مسجد يافا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، إذ تسبب هذا القصف بدمار واسع، وألحق كذلك أضرارا مادية جسيمة في المنازل المجاورة.
وأكد مدير أوقاف المحافظة الوسطى في غزة، أحمد أبو حمد، أن "مسجد يافا لم يكن الأول، ولن يكون الأخير ضمن سلسلة أهداف للجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة"، مشيرا كذلك إلى استهداف المسجد العمري شرق مدينة غزة، فقد جرى تدميره بالكامل، رغم أن عمره يتجاوز ألف عام.
وقال "أبو حمد"، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن الطائرات الإسرائيلية دمرت ما يزيد على 270 مسجدًا على طول محافظات القطاع منذ بدء الحرب، في استهداف واضح للدين الإسلامي ومنع إقامة الشعائر الدينية الإسلامية وتدمير الحياة الدينية في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الحرب تسببت بتوقف إقامة الصلاة في مساجد قطاع غزة، منذ بداية الحرب، مستغربا "صمت العالم عن محاربة دين سماوي من الديانات السماوية الثلاث وهدم دور العبادة"، وفق تعبيره.
وطالب المجتمع الدولي بضرورة تحييد دور العبادة عن القصف والاستهداف؛ كونها تمثل ملاذا آمنا للنازحين، ومكانا مقدسا لمئات الملايين حول العالم، مشددا على ضرورة "احترام المواثيق الدولية التي نصت على احترام المعتقدات، وعدم التعرض لهذه الأماكن".