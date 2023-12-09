مسؤول فلسطيني لـ "إرم نيوز": إسرائيل وضعت دور العبادة ضمن أهدافها في غزة

وأكد مدير أوقاف المحافظة الوسطى في غزة، أحمد أبو حمد، أن "مسجد يافا لم يكن الأول، ولن يكون الأخير ضمن سلسلة أهداف للجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة"، مشيرا كذلك إلى استهداف المسجد العمري شرق مدينة غزة، فقد جرى تدميره بالكامل، رغم أن عمره يتجاوز ألف عام.

وقال "أبو حمد"، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن الطائرات الإسرائيلية دمرت ما يزيد على 270 مسجدًا على طول محافظات القطاع منذ بدء الحرب، في استهداف واضح للدين الإسلامي ومنع إقامة الشعائر الدينية الإسلامية وتدمير الحياة الدينية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الحرب تسببت بتوقف إقامة الصلاة في مساجد قطاع غزة، منذ بداية الحرب، مستغربا "صمت العالم عن محاربة دين سماوي من الديانات السماوية الثلاث وهدم دور العبادة"، وفق تعبيره.