حريق استوديو الأهرام.. حكومة مصر تتعهد بالتكاليف

وجّه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بمنح مبلغ 15 ألف جنيه دفعة للأهالي المتضررة منازلهم في الحريق الذي نشب في استوديو الأهرام بالعاصمة المصرية القاهرة في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت.

ويأتي المبلغ بمنزلة قيمة إيجارية لعدة شهور مقبلة، بما يعادل القيمة الإيجارية في المنطقة التي يعيش فيها المتضررون، وذلك حتى تأهيل المباني وإعادتها لوضعها الأصلي.

و بحسب وسائل إعلام مصرية، أعلن مدبولي، خلال زيارته موقع الحريق، "أننا سنتحمل تكلفة إعادة الوضع كما كان قبل الحريق، فالأهالي لا ذنب لهم، ومن واجبنا إعادة الشيء لأصله".

كما وجه، السجل المدني بإصدار بطاقات رقم قومي بديلة لمن فقدها في الحريق، والمتابعة الدورية من المسؤولين للموقع التنفيذي على الأرض.

وأكد محافظ الجيزة لرئيس الوزراء مواصلة العمل لتنفيذ أعمال التبريد لجميع مواقع الحريق، موضحًا أنه تم إخلاء عدد من العقارات المجاورة لحين الانتهاء من أعمال الاطفاء حرصاً على السلامة العامة للمواطنين.