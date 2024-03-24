من هو الرهينة الإسرائيلي الذي أعلنت حماس وفاته في غزة؟

أعلنت حركة حماس مساء اليوم السبت، وفاة أحد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها في قطاع غزة، جراء نقص "الغذاء والدواء".

وبحسب الحركة فإن الرهينة المتوفى هو ييجـﭫ بوخطاﭪ، موضحة أنه "نجا من قصف إسرائيلي على غزة ومات جراء نقص الغذاء والدواء".

ووفق وسائل إعلام عبرية فإن بوخطاﭪ أتم الـ35 عامًا بينما كان محتجزا في غزة، مشيرة إلى أنه أخذ رهينة مع زوجته ريمون في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان يسكن الزوجان في كيبوتس نيريم شرق محافظة خان يونس، والكيبوتس من ضمن الأماكن التي استهدفها هجوم 7 أكتوبر في محيط غلاف غزة.

وأشارت التقارير إلى أن زوجته أفرج عنها ضمن صفقة التبادل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ونقل موقع "والا" العبري عن والدته قولها إن ابنها الراحل عازف موسيقي ويصنع الآلات الموسيقية.

واحتجزت حماس خلال هجوم 7 أكتوبر أكثر من 240 أسيرًا، أفرج عن أكثر من 100 منهم خلال صفقة تبادل أسرى في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحررت إسرائيل 3 آخرين في عملية برفح جنوب غزة.

فيما تتحدث حماس أن إسرائيل قتلت 70 من المحتجزين جراء القصف على غزة.