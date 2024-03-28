كردستان العراق... اتساع مقاطعة الانتخابات يثير مخاوف من "اقتتال أهلي"

حذّر مراقبون من أن الأزمة السياسية المتفاقمة في إقليم كردستان؛ بسبب خلافات حول الانتخابات المقبلة، تهدد باندلاع "اقتتال أهلي" في الإقليم.

ودخلت الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق منعطفا جديدا بمقاطعة الحزب الديمقراطي للانتخابات البرلمانية في الإقليم، إضافة إلى مقاطعة القوى والأحزاب المسيحية للانتخابات المقررة في 10 يونيو/ حزيران المقبل.

وجاءت هذه المقاطعات، التي يمكن أن تتسع بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة، اعتراضًا على قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون الانتخابات.

وكانت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، أصدرت في 21 من الشهر الماضي قرارًا حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بـ(100) عضو بدل (111)؛ ما يعني إلغاء مقاعد الأقليات.

كما قررت تسليم المفوضية العليا للانتخابات في بغداد إدارة انتخابات الإقليم بدلاً من هيئة أخرى محلية.

ويقول رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل، لـ"إرم نيوز"، إن "إجراء انتخابات إقليم كردستان في ظل المقاطعة السياسية لها سيعمق الأزمة داخل الإقليم وفي عموم العملية السياسية في العراق".

وأضاف أن "هناك سعيا من أطراف مختلفة من أجل ثني الأحزاب المقاطعة ودفعها نحو المشاركة في العملية الانتخابية".

وبيّن فيصل أن "استمرار الأزمة من دون حلول، وفي ظل التصعيد السياسي والإعلامي من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، يعني أنها ستتعمق وستكون هناك أحزاب جديدة تعلن المقاطعة".