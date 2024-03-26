وسط انقسام لافت.. انتخابات كردستان العراق تواجه مصيرا غامضا

رغم تحديد موعد 10 يونيو/ حزيران المقبل لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، مازال تأجيل تلك الانتخابات واردا في ظل مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم، خشية من فقدانها الشرعية، ما يلقي بظلال من الشك على مصير هذه الانتخابات.

وأعلن "الديمقراطي" مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان، المقررة في يونيو، اعتراضًا على قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون الانتخابات.

وكانت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، أصدرت في 21 من الشهر الماضي، قرارًا حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدل 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات في بغداد إدارة انتخابات الإقليم بدلاً من هيئة أخرى محلية.

وساطات سياسية لوقف المقاطعة

وتعمل القوى السياسية ضمن الإطار التنسيقي الحاكم في العراق الذي يجمع الكتل والأحزاب القريبة من إيران، على سحب الكثير من الصلاحيات الممنوحة لإقليم كردستان، عبر قرارات تصدرها المحكمة الاتحادية العليا.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، لـ"إرم نيوز"، إن "مشاركة الحزب في انتخابات برلمان إقليم كردستان مرهون باجراء انتخابات حرة نزيهة، وبخلاف ذلك لا يمكننا المشاركة في انتخابات تشوبها الشكوك بشكل مسبق، ولهذا موقفنا كان واضحا".

وبين كريم أن "هناك وساطات سياسية من قبل جهات دولية صديقة من سفارات وقنصليات مختلفة من أجل ثني الحزب الديمقراطي الكردستاني عن موقف المقاطعة، لكن التراجع عن القرار مرهون بتقديم ضمانات بإجراء انتخابات نزيهة، فهناك خشية من التلاعب من أجل سيطرة أطراف مختلفة لها مصالح مع أطراف متنفذة في بغداد وجهات إقليمية".

وأضاف أن "مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني لمقاطعة الانتخابات سيكون له تأثير على شرعيتها ولهذا هناك سعي لثني الحزب عن المقاطعة، ونتوقع أن استمرار المقاطعة ربما سيدفع إلى تأجيل الانتخابات لموعد آخر، فالحزب له ثقله السياسي والشعبي الكبير داخل الإقليم ومجمل العملية السياسية في العراق".