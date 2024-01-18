مأساة في غزة.. مسح أحياء سكنية كاملة من بلدة خزاعة

محمد قديح، هو واحد من مئات الغزيين، الذين أصبحوا بلا مأوى، بعد أن مسح الجيش الإسرائيلي أحياء كاملة في بلدة خزاعة شرقي خانيونس، وألحق دمارًا واسعًا في البنية التحتية.

وأضاف قديح "أعيش اليوم أنا وعائلتي داخل خيمة صغيرة جدًّا في أحد مراكز الإيواء بخانيونس في ظروف معيشية قاسية، تتمثل بصعوبة الحصول على الطعام والماء، إضافة لعدم وجود حمامات".

وتابع "لم أستطع حتى اللحظة إخبار زوجتي وأطفالي بأنني ذهبت إلى البلدة وشاهدت المنزل وقد سوّته الدبابات الإسرائيلية بالأرض، وأنني رأيت إحدى دمى طفلتي الصغيرة جنى المفضلة وقد داستها الدبابة الإسرائيلية بجنازيرها".

من جهته، قال الناشط المجتمعي عمر النجار، وهو أحد أبناء بلدة خزاعة إن "الجيش الإسرائيلي مسح عدة أحياء منها حارة اليمن والزمالطة وعزاتة بشكل كامل عن الأرض، بالإضافة إلى تدمير مبنى البلدية والشارع العام والمحال التجارية بالبلدة".