اليمن.. ضربة أمريكية ضد صاروخ مُعد لاستهداف سفن في البحر الأحمر

قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها نفذت ضربة، أمس الثلاثاء، على صاروخ كروز كان معدا لإطلاقه على سفن في البحر الأحمر من منطقة في اليمن تسيطر عليها ميليشيا الحوثيين المتحالفة مع إيران، وفقا لـ"رويترز".

إلى ذلك، كانت ميليشيا الحوثيين في اليمن، قد أعلنت، الإثنين، استهداف سفينة أمريكية في البحر الأحمر، في أعقاب تقارير من وكالتين بريطانيتين للأمن البحري بأن سفينة أبلغت عن استهدافها بصاروخين أثناء مرورها في مضيق باب المندب الإستراتيجي، وفقا لـ "فرانس برس".