أمبري: سفينة تبلغ عن هجوم بصاروخين قبالة سواحل اليمن

قالت شركة أمبري لأمن الملاحة البحرية، في مذكرة إن ناقلة بضائع مملوكة لجهة يونانية وترفع علم جزر مارشال أبلغت عن رصد مقذوف قربها على مسافة 23 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من خور عنجر في جيبوتي و40 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من المخا في اليمن.

وكانت وكالة "يو كاي أم تي أو" البريطانية للأمن البحري، أفادت أن سفينة أبلغت عن استهدافها بصاروخين على بعد 40 ميلاً بحرياً قبالة السواحل اليمنية.

وقالت الوكالة التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية في بيان، إنها تلقت "تقريراً عن حادثة على بُعد 40 ميلاً بحرياً إلى جنوب المخا في اليمن". وأضافت أن "القبطان أبلغ أن سفينته هوجمت بصاروخين"، مشيرةً إلى أن طاقم السفينة بخير.