جندي إسرائيلي يهدد بتمرد عسكري في غزة.. والجيش يحقق (فيديو)

هدد جندي إسرائيلي يخدم في قطاع غزة، بتمرد عسكري واسع، حال قرر وزير الدفاع يوآف غالانت إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة، أو الانسحاب من القطاع، ما دفع الجيش للأمر بفتح تحقيق في الحادثة.

ووفق ما نقلته وكالة "الأناضول" عن صحيفة "معاريف" العبرية، ظهر جندي احتياط ملثم داخل ما بدا أنه منزل مهدم في غزة، وخلفه شعارات مكتوبة بالعبرية لحركة "كاخ" المتطرفة المصنفة "إرهابية" في إسرائيل،

وقال الجندي: "لن أسلّم أنا و100 ألف جندي احتياط مفاتيح غزة للسلطة الفلسطينية أو فتح أو حماس أو أي كيان عربي".