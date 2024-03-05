الكشف عن كواليس زيارة غانتس إلى واشنطن

كشف موقع "أكسيوس"، اليوم الثلاثاء، عن كواليس زيارة الوزير الإسرائيلي في حكومة الحرب، بيني غانتس، إلى واشنطن.

وقال الموقع، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، إن غانتس واجهته انتقادات صعبة في البيت الأبيض، أمس الإثنين؛ بسبب الأوضاع الإنسانية في غزة، وتلقى رسائل بأن إدارة الرئيس جو بايدن فقدت صبرها على الحكومة الإسرائيلية.

ونقل موقع "أكسيوس"، اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، أن غانتس، الذي يعد الأكثر اعتدالا في حكومة الحرب، واجه انتقادات بشأن الأزمة الإنسانية في غزة، خلال لقائه نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وذكر الموقع أن غانتس لمس الكثير من الإحباط الذي يشعر به البيت الأبيض تجاه الحكومة الإسرائيلية في الوقت الحالي، وتلقى، "على انفراد"، انتقادات علنية أقوى من إدارة بايدن، وأدرك أن حكومة بنيامين نتنياهو في "ورطة عميقة" أمام الولايات المتحدة.