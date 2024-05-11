ليبيا.. اشتباكات الجميل تثير مخاوف من تفاقم نفوذ الجماعات المسلحة

سلطت اشتباكات شهدتها مدينة الجميل في ليبيا الضوء على انفلات الوضع الأمني في غرب البلاد، واستمرار نفوذ الجماعات المسلحة، رغم محاولات إبعادها عن العاصمة طرابلس.

وبدأ القضاء الليبي التحقيق في الأحداث التي شهدتها المدينة المتاخمة للحدود مع تونس، وهي أحداث قضى فيها شخص وأصيب 9 آخرون في حلقة جديدة من مسلسل صراع النفوذ بين الجماعات المسلحة.

وعلق نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق عبد الحفيظ غوقة بالقول، إن "اشتباكات مدينة الجميل لن تكون آخر الصدامات بين الجماعات المسلحة، طالما لم يتم توحيد المؤسسة الأمنية".

انفلات متزايد

وأوضح غوقة في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام محلية، أن "القوة التي تسيطر على معبر رأس جدير قوة مناطقية ولا تتبع قوة معينة ولا رئاسة الأركان في الغرب الليبي، فالاتفاق الذي تردد بأن تتولى تشكيلات مسلحة تتبع الحكومة مسؤولية المعبر لا يخدم القضية الوطنية" وفق تعبيره.

ودعا إلى "ضرورة تطبيق الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة منذ 2020، ويقضي بحل جميع التشكيلات المسلحة، وتشكيل قوة مشتركة من الجانبين تتولى الإشراف على إنهاء وجود أي قوة خارج الشرعية، وطالما لم يحدث هذا فكل الاتفاقات التي تُوقع آنية ووقتية ولا تمنع تجدد الاشتباكات والصراعات" وفق تأكيده.

وشدد غوقة على أن "مسألة السيطرة الأمنية ليست موجودة في الواقع، طالما أنّ المسار الأمني لحل الأزمة الليبية عبر لجنة 5+5 لم يتحقق، رغم مرور أربعة أعوام على تشكيلها" مضيفا أنّ" توحيد الأجهزة مجرد نصوص، والأحداث مرشحة للتفاقم والتكرار، طالما توجد تشكيلات لا تخضع لقيادة عسكرية موحدة".