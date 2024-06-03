الاتحاد الأفريقي بصدد عقد "حوار شامل بين السودانيين"

أعلن الاتحاد الأفريقي، الاثنين، أنه بصدد التحضير لحوار شامل بين السودانيين، على أن يُعقد خلال الأسابيع المقبلة، بهدف التوصل لتوافقات لإنهاء الحرب، واستئناف عملية الانتقال السياسي.

وعقد وفد من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" برئاسة نائب الرئيس الدكتور الهادي إدريس، وعضوية هيام بشري الصديق الصادق المهدي، وأسماء محمود محمد طه، وبكري الجاك، اجتماعًا اليوم الاثنين، مع الآلية الثلاثية الرفيعة للاتحاد الأفريقي برئاسة السفير محمد شمباس وسيمبوسا وواندير، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت التنسيقية، في تصريح صحفي، إن وفد الآلية الرفيعة للاتحاد الأفريقي أخطر وفد "تقدم" بالجهود المبذولة للوصول لتفاهمات لإيقاف الحرب، عبر حل سياسي شامل متفاوض عليه بواسطة السودانيين أنفسهم.

وذكرت أن الاتحاد الأفريقي يعمل على توحيد الجهود الساعية للسلام ضمن منبر واحد، مؤكداً أن "منبر جدة"، هو الوحيد والفاعل حاليًا من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار".

وأوضحت أن "وفد الآلية الرفيعة أكد أن الاتحاد الأفريقي على وشك إقامة حوار شامل بين السودانيين في الأسابيع القادمة".