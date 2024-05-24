السودان.. تعطل المفاوضات بين الجيش والحركة الشعبية يهدد بتعميق الأزمة

وقال المتحدث باسم الوفد المفاوض للحركة الشعبية، جاتيقا أموجا دلمان، لـ"إرم نيوز" إن المباحثات تم تعليقها بسبب رفض وفد الجيش السوداني، ثلاثة مقترحات عملية قدمتها الحركة الشعبية لإيصال المساعدات للمحتاجين في كل مناطق السودان.

وأشار إلى أن الحركة الشعبية ملتزمة بالعودة إلى المباحثات وقتما قررت الوساطة ذلك، لأن هناك كارثة إنسانية في معظم مناطق السودان.

ودعا كافة الأطراف المتحاربة إلى توقيع إعلان وقف العدائيات فوراً، حتى تتمكن وكالات الأمم المتحدة من إيصال المساعدات الإنسانية، دون عرقلة من أي طرف من أطراف الصراع.

وأكد أن الحركة الشعبية لا تقبل تجزئة الحلول كما لا تقبل تجزئة المساعدات الإنسانية ويجب أن تصل لكل المناطق دون تحيز وفي وقت واحد.

وأعلن دلمان استعداد الحركة الشعبية لإيصال المساعدات حتى دون اتفاق مبرم، لا سيما أن لديها تجربة في ذلك، حيث أمنت الحركة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت 8 شاحنات إغاثة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي من الدلنج حتى كادوقلي ذهاباً وإياباً، ودون وجود اتفاق مع أي طرف.

أسلحة وذخائر

وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية إن الجيش السوداني والداعمين له، يريدون إيصال تعيينات وأسلحة وذخائر إلى رئاسات الفرق العسكرية المحاصرة في "كادوقلي وبابنوسة وأبوجبيهة" وليس إيصال إغاثة للمواطنين، وهذا الأمر يجب أن يعرفه الجميع، وفق قوله.

ويحتفظ الجيش السودان برئاسة الفرقة الـ 14 في مدينة كادوقلي، ورئاسة الفرقة الـ 22 في بابنوسة، ورئاسة الفرقة الـ 10 في أبو جبيهة، بيد أن هذه الفرق ظلت معزولة عن بعضها البعض ويخضع بعضها لحصار عسكري من قوات الدعم السريع وأخرى من الحركة الشعبية برئاسة عبدالعزيز الحلو.

وأكد المتحدث باسم الحركة الشعبية في تصريحه لـ"إرم نيوز" أن الجيش السوداني هو من طلب المفاوضات مع الحركة الشعبية بغرض التوقيع على إعلان وقف العدائيات، وحتى يجد تبريرًا لذلك أدخل قضية المساعدات الإنسانية، وعندما قدمت الشعبية مقترحات عملية حول ذلك رفضها الجيش.

وأضاف أن الحركة الشعبية لديها ثلاثة مقترحات عملية مودعة لدى طرف لجنة الوساطة وأنها مستعدة للعودة لطاولة التفاوض وقتما يوافق وفد الجيش السوداني على أي من المقترحات الثلاثة.

واعتبر المتحدث باسم الحركة الشعبية أن مواقف الجيش السوداني ليست جديدة بل متسقة مع تاريخه.

وأشار إلى أن "الجيش رفض في العام 1989 أن يشمل برنامج شريان الحياة الخاص بالمساعدات الإنسانية إقليمي جبال النوبة والنيل الأزرق، ما تسبب وقتها بكارثة إنسانية، حيث مات مئات المدنيين، ومعظمهم من الأطفال وكبار السن".

وأضاف أن "الجيش السوداني وخلال (22) جولة تفاوض سابقة استمرت من العام 2011 حتى العام 2019، رفض دخول أي مساعدات إلى الإقليمين، كما أن الجيش ذاته استخدم الغذاء كسلاح في مواجهة المدنيين طوال تاريخه إن كان في الجنوب أو جبال النوبة أو النيل الأزرق أو دارفور".