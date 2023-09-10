تصاعد الاشتباكات في "عين الحلوة" بعد فشل جهود وقف إطلاق النار

شهد مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين في لبنان، في الساعات الأولى من يوم الأحد، اشتباكات عنيفة على مختلف محاور القتال، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وذكرت الوكالة أن الاشتباكات اندلعت "بعد خروج الوفود المفاوضة التي سعت على مدى ساعتين ونصف الساعة لضبط الخروقات، وفشلت في إرساء مفاعيل وقف إطلاق النار الذي وضع الساعة السابعة والنصف مساء".

وأسفرت أحدث جولة من الاقتتال الفلسطيني في المخيم عن سقوط 4 قتلى، منهم اثنان من عناصر حركة "فتح"، وقتيل من فصيل "جند الشام" المتشدد، إضافة إلى 60 جريحًا.

وقالت الوكالة إن المعارك تجدَّدت "رغم كل الجهود والاتصالات التي أجريت على أعلى المستويات، واللقاءات التي عقدت حتى ساعة متأخرة من الليل، بإشراف سفير فلسطين أشرف دبور وحضوره".

وشهد المخيم نزوح عدد كبير من الأهالي من داخل المخيم في اتجاه أماكن آمنة في مدينة صيدا، في الوقت الذي تخطت القذائف الصاروخية حدود المخيم وخلفت أضرارًا جسيمة.