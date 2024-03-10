مجلة أمريكية: يتعين على قادة إسرائيل إعادة تشكيل سياسة الأمن القومي

أشارت مقالة، نُشرت في مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، إلى أنه "يتعين على إسرائيل إعادة تشكيل سياساتها المتعلقة بالأمن القومي"، مؤكدة أن "إسرائيل تبدو اليوم أقل أماناً مما افترضه معظم الإسرائيليين في السادس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي".

وأضافت المقالة، التي كتبها الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، عاموس يادلين، أن "إسرائيل وجدت نفسها منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، متورطة في حرب متعددة الجبهات للمرة الأولى منذ ما يقرب من 60 عاماً".

وشددت أنه "ينبغي على قادة إسرائيل اتخاذ المزيد من الخطوات البعيدة المدى لتجنب وقوع هجمات مماثلة كالسابع من أكتوبر مرة أخرى".

وأشارت إلى أنه "لتحقيق هذا الهدف، على إسرائيل أن تعمل على تكثيف الإنفاق الدفاعي وتعزيز حدودها وفي الوقت نفسه لا بد أن تكون الدبلوماسية مع الفلسطينيين جزءاً من الصورة"، محذرة في ذات الحين من "ضمان بنود قوية لمنع نشوء أرض فلسطينية معاد تسليحها".